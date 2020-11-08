Fox News: Трамп назвал условие для признания своего поражения на выборах

Президент США Дональд Трамп готов признать свое поражение на выборах главы государства при условии, что начатые его штабом юридические процессы по оспариванию результатов голосования, закончатся безуспешно, передает телеканал Fox News со ссылкой на источники.

По его информации, Трамп «вежливо признает поражение», в случае если «не будет пути к выигрышу» после завершения судебных процессов.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, FOX News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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