Президент США Дональд Трамп возвращается в Белый дом после игры в гольф, во время которой он узнал о проигрыше на выборах главы государства. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на журналистов президентского пресс-пула.

Отмечается, что кортеж покинул гольф-клуб в 14.30 по местному времени (22.30 мск) и едет в Белый дом.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

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