Тихановская поздравила Байдена с победой

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская поздравила демократа Джо Байдена с победой на президентских выборах в США. Об этом сообщила пресс-служба Тихановской.

«Весь мир следил за выборами в США — стране действующей демократии. Это была настоящая гонка идей, программ и команд — в отличие от Беларуси, где голоса на выборах просто украли, в США учитывается голос каждого избирателя», — приводятся слова Тихановской.

Она добавила, что многие белорусы, живущие в США, голосовали за Байдена.

Ранее ведущие американские СМИ — ABC News, CNN, AP и NBC — объявили о победе демократа Джо Байдена на президентских выборах в США. Официально итоги еще не были подведены.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Меркель поздравила Байдена и Харрис с победой на выборах

— Обама поздравил Байдена с победой на выборах

— Зеленский поздравил Байдена с победой