Премьер Фиджи поздравил Байдена с победой на выборах до финальных итогов

Премьер-министр Фиджи Фрэнк Мбаинимарама в Twitter поздравил с победой кандидата от Демократической партии Джо Байдена на президентских выборах в США, несмотря на то, что официальные итоги еще не были объявлены.

«Джо Байден, мои поздравления. Вместе нам нужно спасать планету от чрезвычайной климатической ситуации и восстанавливать глобальную экономику после пандемии COVID-19. Сейчас больше, чем когда бы то ни было, нам нужно, чтобы США были во главе этих многосторонних усилий», — написал Мбаинимарама.

Предположительно, глава правительства Фиджи стал первым главой государства, который публично поздравил Байдена.

Ранее премьер-министр Словении Янез Янша поздравил американского президента Дональда Трампа с переизбранием.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

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