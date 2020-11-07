Трамп считает, что может вернуть лидерство в ряде штатов после решений суда

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что надеется вернуть себе лидерские позиции в ряде штатов после окончания судебных разбирательств. Об этом он написал в своем Twitter.

Он добавил, что по итогам подсчетов бюллетеней вечером в день выборов он имел «большой отрыв» в этих штатах. По его словам, спустя несколько дней этот отрыв «исчез загадочным образом».

«Возможно, этот отрыв восстановится по мере того, как будут продвигаться инициированные нами судебные разбирательства», — заключил Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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