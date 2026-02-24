Размер шрифта
Две школьницы помогли пострадавшей в ДТП женщине и получили от нее иск в суд

Китаянка упала с велосипеда и потребовала денег у девочек, которые помогли ей
Кадр из видео/Соцсети

В Китае упавшая с велосипеда женщина подала в суд на двух девочек, которые ей помогли на месте аварии. Об этом пишет Epoch Times.

Инцидент произошел в марте прошлого года в провинции Фуцзянь. Чжу Юхун, жительница города Путян, упала с велосипеда на повороте. Две школьницы, Ван Цзыцин и Чжу Цзяюань, проезжали мимо на мопеде и помогли женщине подняться.

Полиция признала аварию бесконтактной, а ее причиной, согласно заключению, стали неправильное управление велосипедом и несоблюдение Чжу Юхун дорожных условий.

Однако женщина подала в суд на девочек-подростков, заявив, что упала от испуга, пытаясь уклониться от столкновения с их транспортным средством.

Китаянка требует у несовершеннолетних 224 тыс. юаней (около 2,4 млн рублей — прим. ред.) за расходы на лечение, включая 12 дней госпитализации и лекарства, а также компенсацию по инвалидности.

Мать Ван Цзыцин заявила, что ее дочь пережила серьезную психологическую травму, а семья испытывает финансовое давление. В соцсетях ей рекомендовали подать ответный иск. Заседание по делу состоится 26 февраля.

Ранее полицейский подал в суд на участок, узнав, что невеста изменяла ему с коллегой.

 
