Британия временно вывела «Дружбу» из-под санкций

Британия сняла санкции с нефтепровода «Дружба» до октября 2027 года
Vasily Fedosenko/Reuters

Правительство Великобритании вывело нефтепровод «Дружба» из-под санкций до середины осени 2027 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документ британского минфина.

Согласно уведомлению ведомства, лицензия, касающаяся «Дружбы», продлена до 14 октября будущего года.

Нефтепровод «Дружба» берет начало в России и далее разветвляется, проходя по Белоруссии в направлении Польши и Германии, а также по Украине — в Венгрию, Словакию и Чехию.

В конце января Киев остановил транзит, оставив Словакию и Венгрию без российских поставок, из-за якобы повреждения оборудования на западе страны после обстрелов. Он должен был возобновиться 20 февраля, однако этого не произошло.

На фоне действий украинской стороны Венгрия заблокировала 20-й пакет антироссийских санкций и кредит ЕС на €90 млрд. А Словакия прекратила оказание помощи Украине в формате экстренных поставок электроэнергии.

24 февраля глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС попросил Украину ускорить ремонт нефтепровода «Дружба.

Ранее экс-премьер Украины раскрыл шансы на запуск «Дружбы» без электричества Словакии.

 
