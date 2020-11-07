Трамп заявил, что Байден не может ложно заявлять о победе на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил, что кандидат от Демократической партии Джо Байден не имеет права говорить о том, что стал победителем в президентской гонке. Об этом он написал в своем Twitter.

По его словам, политик не может выступать с подобными заявлениями до окончания судебных разбирательств.

«Джо Байден не должен неправомерно выдвигать претензии на пост президента. Я тоже мог бы выдвинуть такую же претензию. Юридический процесс начинается только сейчас», — подчеркнул Трамп.

3 ноября в США прошли президентские выборы, основными претендентами на пост главы государства являются демократ Джо Байден и действующий президент, республиканец Дональд Трамп. На данный момент в ряде штатов продолжается подсчет голосов, для победы кандидату необходимо получить 270 голосов выборщиков.

По данным Fox News, Байден получает 264 голоса выборщиков, Трамп – 214. При этом телеканал зачел Байдену 11 голосов от штата Аризона, где подсчет еще продолжается. Кроме того, решающими на данный момент являются штаты Джорджия (16 выборщиков), Пенсильвания (20 выборщиков), Северная Каролина (15 выборщиков) и Невада (6 выборщиков).

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