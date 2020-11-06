Уголовное дело о подготовке к свержению власти возбудили в Грузии

В Грузии возбуждено уголовное дело о подготовке к свержению власти перед парламентскими выборами, которые прошли 31 октября, сообщает Служба государственной безопасности (СГБ) страны.

По информации службы, «определенные лица» при неблагоприятном исходе выборов планировали свергнуть власть силой. После этого они намеревались сформировать мобильные группы из бывших сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих.

В настоящее время ведется расследование, отмечает СГБ.

31 октября в Грузии прошли парламентские выборы, по результатам которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта», набравшая 48,15% голосов. После этого в стране начались протесты.

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