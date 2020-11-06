Байден обошел Трампа в Пенсильвании с 20 выборщиками

Кандидат на пост президента США от демократов Джо Байден перехватил лидерство в ключевом штате Пенсильвания, сообщает CNN.

По информации канала, результаты обработки 95% бюллетеней показывают, что Байден набрал 49,4%, или 3 302 977 голосов.

Его соперник, действующий президент США Дональд Трамп получил 49,3%. За него проголосовали 3 293 231 жителей штата.

Таким образом, разрыв между кандидатами менее 10 тыс. голосов.

Похожая ситуация сложилась в Джорджии, где демократ и республиканец набрали 49,39% и 49,37% соответственно.

Победа в Пенсильвании приносит кандидату 20 голосов выборщиков. Для того, чтобы занять кресло президента необходимо 270 голосов.

Байден набрал уже 264 голоса, Трамп — 214.