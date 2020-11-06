Песков отказался комментировать слова Нарышкина о «сакральной жертве»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать заявление главы Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина о том, что западные спецслужбы якобы планировали «принести в сакральную жертву» одного из лидеров российской оппозиции, передает «Интерфакс».

«Я не могу это комментировать. Я не являюсь пресс-секретарем СВР», — заявил представитель Кремля.

Он также затруднился ответить на вопрос, знает ли о такой версии президент Владимир Путин.

Ранее Нарышкин заявил, что западные спецслужбы около года назад обсуждали возможность принесения одного из российских оппозиционеров в «сакральную жертву», чтобы оживить протесты в России.

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