ЕР запускает кадровый проект для отбора кандидатов на выборы в Госдуму

«Единая Россия» начала в понедельник прием заявок на участие в кадровом проекте «Федеральный ПолитСтартап», который поможет региональным политикам заявить о себе на всю страну и принять участие в предвыборной кампании в Государственную Думу следующего созыва.

Как отмечается в поступившем в редакцию «Газеты.Ru» пресс-релизе, заявки принимаются на сайте проекта POLITSTARTUP-GD.ER.RU.

Потенциальные кандидаты должны быть старше 21 года (этого требует законодательство), иметь опыт общественной и политической деятельности, работы с избирателями, а также медийную известность, а также никогда до этого избираться в Госдуму и состоять в «Единой России» или быть ее сторонником.

Таким образом, эти условия жестче, чем для участников ежегодного «ПолитСтартапа», который партия с 2018 года проводит в регионах.

На первом этапе претендентам на участие в выборах в Госдуму предстоит пройти анкетирование. Организаторы будут учитывать личные и политические достижения потенциальных кандидатов, реализованные ими проекты, их присутствие в СМИ и соцмедиа.

Тем, кто пройдет отбор, предложат принять участие в обучающем модуле Высшей партийной школы (ВПШ) «Политический лидер». Затем участникам предстоит реализовать собственный электоральный проект в регионе. После чего организаторы подведут итоги. Для финалистов конкурса, которых определят по результатам социологических замеров, запланирован второй этап обучения на площадке ВПШ. И только после этого за участниками закрепят наставников.

«Задача федерального проекта одна: найти и помочь таким лидерам среди членов и сторонников партии», — отметил отметил замруководителя ЦИК «Единой России», руководитель Управления кадровой политики и образовательных проектов Роман Романов.

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак, в свою очередь, пояснил, что обновление партии — единственно верный путь с точки зрения развития политической силы. Он напомнил, по результатам сентябрьских выборов в представительные и законодательные органы регионов в половине случаев победу одержали новые лица. Часто – врачи, представители малого и среднего бизнеса, учителя, волонтеры. Подобного рода изменения должны произойти и на федеральном уровне, уверен Турчак.

Недавно председатель «Единой России» Дмитрий Медведев акцентировал внимание на том, что партии удалось собрать вокруг себя неравнодушных людей, которые помогали нуждающимся во время пандемии.

«Это самый высший политический капитал, который можно было накопить за этот период», — сказал Дмитрий Медведев.

Он также подчеркнул, что партия заинтересована в притоке новых талантливых политиков.