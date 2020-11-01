В Минске задержали члена КС оппозиции Дениса Готто
Член основного состава Координационного совета белорусской оппозиции Денис Готто был задержан силовиками в Минске во время акции протеста. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу совета.
«Сегодня был задержан член основного состава Координационного совета Денис Готто», — говорится в сообщении КС.
Отмечается, что сейчас Готто находится во Фрунзенском РУВД столицы. Он был задержан в районе улицы Волгоградской.
Протесты в Белоруссии продолжаются третий месяц подряд. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.
Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.
Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.
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