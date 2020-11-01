Путин привык к работе на «удаленке»

Президент России Владимир Путин признался, что привык к работе в дистанционном формате. Об этом сообщает телеканал «Россия 1».

Отрывок из программы «Москва. Кремль. Путин» опубликовал в Telegram-канале журналист Дмитрий Смирнов.

В ходе форума «Россия зовет!» глава ВТБ Андрей Костин поинтересовался у Путина, не тяжело ли работать по видеосвязи, на что глава государства ответил, что уже привык.

«С аудиторией интересней, поживее», — отметил президент.

При этом глава государства высоко оценил тот факт, что существуют возможности для удаленной работы.

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