Трамп сократил отставание от Байдена по уровню электоральной поддержки

Президент США Дональд Трамп сократил отставание по уровню общественной поддержки от своего оппонента на выборах Джозефа Байдена на 1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели The Wall Street Journal и NBC News.

Так, разрыв между кандидатами в президенты к 1 ноября сократился до 10%.

Отмечается, что за Трампа готовы проголосовать 42% американцев, а за Байдена — 52%.

Президентские выборы в США состоятся во вторник, 3 ноября. Помимо главы государства американцы изберут 35 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей.

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