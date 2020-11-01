Трамп сократил отставание от Байдена по уровню электоральной поддержки
Президент США Дональд Трамп сократил отставание по уровню общественной поддержки от своего оппонента на выборах Джозефа Байдена на 1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели The Wall Street Journal и NBC News.
Так, разрыв между кандидатами в президенты к 1 ноября сократился до 10%.
Отмечается, что за Трампа готовы проголосовать 42% американцев, а за Байдена — 52%.
Президентские выборы в США состоятся во вторник, 3 ноября. Помимо главы государства американцы изберут 35 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей.
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