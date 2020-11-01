Трамп сократил отставание от Байдена по уровню электоральной поддержки

Прослушать новость
Остановить прослушивание

Президент США Дональд Трамп сократил отставание по уровню общественной поддержки от своего оппонента на выборах Джозефа Байдена на 1%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который провели The Wall Street Journal и NBC News.

Так, разрыв между кандидатами в президенты к 1 ноября сократился до 10%.

Отмечается, что за Трампа готовы проголосовать 42% американцев, а за Байдена — 52%.

Президентские выборы в США состоятся во вторник, 3 ноября. Помимо главы государства американцы изберут 35 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

Трамп рассказал, как намерен провести ночь после выборов

Иванка Трамп побила рекорд Обамы по сбору средств для предвыборной кампании

Трамп считает, что Байден в случае победы может объявить карантин на годы