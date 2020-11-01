Зеленский заявил, что «старые элиты» сплели против него заговор

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что демарш КС страны является следствием заговора старых элит против главы государства и республики.

«Я точно знаю, что сегодняшний демарш Конституционного суда - это публичное проявление заговора части старых элит и олигархов против президента и против страны. Никак иначе. Именно против», — заявил президент.

По его словам, заговорщикам выгодно, чтобы у власти в республике оставался слабый президент как залог сохранения их «коррупционного образа жизни».

27 октября КС Украины признал неконституционными уголовную ответственность за недостоверные сведения при подаче чиновниками деклараций об имуществе, а также ряд полномочий Национального антикоррупционного комитета.

Тогда Зеленский, опасаясь, что Киев потеряет финансовую поддержку Запада, предложил прекратить полномочия судей и признать решение КС «ничтожным». Реформы, в том числе судебная и антикоррупционная, были проведены на Украине по требованию ЕС, который взамен предоставил финансовую помощь и безвизовый режим.

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