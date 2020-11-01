Правящая партия Грузии получает парламентское большинство на выборах

Правящая партия «Грузинская мечта» получает парламентское большинство на выборах в Грузии. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам исполнительного секретаря партии Ираклия Кобахидзе, по пропорциональным спискам было набрано 62 мандата. В одномандатных округах минимум 14 кандидатов партии выигрывают в первом туре, всего у «Грузинской мечты» есть 76 мандантов.

Всего в парламенте республики 150 депутатских мест. Чтобы создать правительство, необходимо иметь парламентское большинство.

ЦИК обработал данные с более 81% участков, «Грузинская мечта» лидирует с 48,31% голосов.

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