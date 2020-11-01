ЦИК Грузии подсчитал голоса с более чем половины избирательных участков

Партия власти «Грузинская мечта» набрала 50,01% голосов на выборах в парламент Грузии, гласят предварительные данные ЦИК Грузии после обработки голосов с 50,01 % участков.

В свою очередь оппозиционный блок «Сила в единстве» уменьшил отрыв и набирает 25,4%.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.

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