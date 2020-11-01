Грузинская оппозиция считает итоги парламентских выборов нелегитимными

В Грузии оппозиционные партии считают итоги выборов в парламент нелегитимными и утверждают о их тотальной фальсификации, передает РИА «Новости».

По словам мажоритарного кандидата от оппозиционной партии «Единое национальное движение» Ники Мелии, «это были не выборы», а «война».

Он заявил, что выборы были тотально сфальсифицированы, и призвал граждан прийти на акцию протеста.

Как отметил лидер партии «Лейбористов» Шалва Нателашвили, «власти осуществили тотальную фальсификацию итогов выборов» и протестные акции будут продолжаться до того момента, пока не будут назначены повторные выборы.

В Грузии 31 октября прошли парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.

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