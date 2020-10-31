Саакашвили снял свою кандидатуру с должности премьера Грузии

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не будут баллотироваться на должность премьер-министра Грузии. Об этом пишет РИА «Новости».

«Меня не интересует ни одна должность, в том числе должность премьер-министра Грузии. Но то, где я буду находится физически, сообщу в ближайшие дни», — заявил Саакашвили.

Ранее представители оппозиционной партии «Единое национальное движение» выдвинули кандидатуру Саакашвили на должность премьера.

В Грузии 31 октября проходят парламентские выборы по новой, смешанной избирательной системе: из 150 депутатских мест 120 изберут по партийным спискам, а 30 — по мажоритарным округам.

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