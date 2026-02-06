Жена Сабурова открыла ИП после того, как ему запретили въезд в Россию

ИП на имя супруги Сабурова было открыто после запрета на въезд комика в РФ

ИП «Сабурова Диана», совпадающее с именем супруги комика Нурлана Сабурова, было зарегистрировано вскоре после того, как юмористу запретили въезд на территорию России. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на данные ресурса «Контур. Фокус».

«ИП занимается вспомогательной деятельностью, связанной с исполнительскими искусствами. Среди других видов деятельности — деятельность рекламных агентств, организация отдыха и развлечений», — говорится в материале.

Как утверждает Telegram-канал SHOT, в ночь на 6 февраля 34-летний юморист прибыл в Москву рейсом авиакомпании Fly Dubai. При прохождении паспортного контроля во Внуково Сабурова отвели в отдельное помещение и вручили официальный документ о запрете на въезд в Россию на срок 50 лет.

Как писало РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, Сабуров якобы пытался легализовать заработанные в стране деньги через посредников. До этого источник агентства сообщал, что решение в отношении юмориста могло быть принято в интересах нацбезопасности страны. Официального подтверждения этих данных на момент публикации нет.

Ранее в Екатеринбурге отменили концерт Нурлана Сабурова.