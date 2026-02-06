Размер шрифта
Финский лидер рассказал, от кого исходит «шум» об угрозе НАТО со стороны РФ

Стубб заявил, что заявления об угрозе НАТО со стороны России являются шумом
Global Look Press

Президент Финляндии Александр Стубб назвал «шумом» заявления о том, что Россия будет представлять угрозу для НАТО после завершения украинского конфликта. Глава республики прокомментировал ситуацию в ходе интервью для журнала Foreign Affairs.

«Я не беспокоюсь об этом. Честно говоря, мы готовы к различным сценариям, но это все шум», — ответил финский лидер на вопрос о том, ожидает ли он угроз для Хельсинки и других западных держав после окончания специальной военной операции (СВО).

Он подчеркнул, что подобный «шум» часто исходит от людей, не понимающих геополитической и военной стратегии России.

6 февраля министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила, что Россия является давней угрозой для Европейского союза (ЕС). Также дипломат сообщила, что Хельсинки совместно с ЕС будет помогать Киеву столько времени, сколько потребуется.

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова пожелала «выздоровления» Финляндии после слов Элины Валтонен об угрозе со стороны РФ.

Ранее Путин назвал «бредом» высказывания о «российской угрозе» для стран ЕС.
 
