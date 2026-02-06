Размер шрифта
СМИ выяснили, сколько имущества осталось у Сабурова в России

SHOT: комик Сабуров рискует лишиться имущества на 160 млн рублей в РФ
Нурлан Алибекович Сабуров/VK

Стендап-комик Нурлан Сабуров, которому запретили въезд в Россию на 50 лет, владеет в стране имуществом на 160 млн рублей. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

В собственности звезды «ЧБД» находится элитный двухэтажный дом в престижном загородном поселке ЖК «Новорижский». Комик купил его в феврале 2022 года вместе с земельным участком в 1 285 кв.м. и проживал вместе с женой и детьми. По оценкам СМИ, он стоит почти 130 млн рублей.

Помимо недвижимости, у юмориста есть автопарк с автомобилями премиум-класса на 31 млн рублей. В него входит Mercedes-Benz G-Class 2018 года за 20 млн рублей и Cadillac Escalade 2021 года --11 млн рублей.

Накануне СМИ сообщили, что супруга Сабурова устроила распродажу брендовых вещей в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) накануне запрета въезда в РФ мужу. Среди самых дорогих лотов были: две сумки от Hermes Herbag (120 тыс. рублей) и Jacquemus (40 тыс. рублей), которые продавались со скидкой 50%.

Как утверждал Telegram-Канал «112», сотрудникам аэропорта Внуково Сабуров сказал, что не может улететь обратно в ОАЭ, поскольку у него «нет денег» на обратный билет. Однако юморист нашел их, когда ему предложили бесплатный перелет в нарушниках.

Ранее сообщалось, что Сабуров не стал оформлять гражданство РФ из-за боязни санкций.
 
