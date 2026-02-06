СМИ назвали еще одного кандидата на должность спецпосланника ЕС по Украине

Экс-президент Финляндии Ниинистё может стать спецпосланником ЕС по Украине

Бывший президент Финляндии Саули Ниинистё (2012 — 2024 год) является одним из кандидатов на должность спецпосланника по Украине. Об этом сообщила итальянская газета Repubblica.

Идея создания должности специального посланника ЕС по Украине — это шаг, который Европа намерена предпринять для восстановления контактов с президентом РФ Владимиром Путиным на фоне опасений европейских столиц оказаться в стороне от прямых договоренностей между Вашингтоном и Москвой.

Эта идея обсуждалась 5 февраля на встрече в Париже между президентом Франции Эммануэлем Макроном, председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Антонио Костой.

«На повестке дня несколько бывших премьер-министров. Однако бывший президент Финляндии Саули Ниинистё занимает лидирующую позицию», — говорится в материале.

Экс-президент Финляндии является последовательным сторонником возобновления прямых контактов между ЕС и Россией. Он публично призывал европейских лидеров не оставлять инициативу диалога с Путиным исключительно американскому президенту Дональду Трампу.

Помимо него, кандидатом на должность является нынешний финский президент Александр Стубб.

Ранее Пушков назвал «мутной» идею создания должности посланника Европы по переговорам с РФ.