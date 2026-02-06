Размер шрифта
В Госдуме ответили на спор в Киеве о том, кто будет подписывать мирный договор

Депутат Чепа счел демагогией спор на Украине о том, кто подпишет мир с Россией
Александр Кряжев/РИА Новости

Начавшийся в Верховной раде спор относительно того, кто со стороны Украины должен подписывать мирное соглашение с Россией, является простой демагогией, доверия к Киеву сейчас мало. Об этом «Газете.Ru» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.

«Кто будет подписывать? Это демагогия с целью показать, что Украина готова подписывать (мирный договор. – «Газета.Ru»), что все давно готово, а на самом деле мы слышим заявления о каких-то предложениях по гарантиям безопасности, с (генсеком НАТО Марком. – «Газета.Ru») Рютте обсуждают, как НАТО будет вводить свои войска, как НАТО будет своими самолетами контролировать воздушное пространство (Украины. – «Газета.Ru), как они будут вводить свою технику. Это, конечно, неприемлемо», — заявил парламентарий.

Чепа подчеркнул, что доверия сегодняшней власти на Украине крайне мало на фоне продолжающихся переговоров по Украине.

Накануне депутат Рады Нина Южанина заявила, что украинские парламентарии до сих пор спорят, кто со стороны Украины должен подписывать мирное соглашение с Россией.

По ее словам, очередной скандал произошел на недавней панельной дискуссии с главой МИД Украины Андреем Сибигой. У него несколько раз спросили о том, чья подпись должна стоять под документом.

«И когда несколько раз пытались уточнить вопрос — все же по конституции это функция президента, — то он не ответил», — отметила Южанина.

Ранее появились кадры с закрытых для СМИ переговоров по Украине в Абу-Даби.
 
