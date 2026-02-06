В Волгоградской области юноша похитил пиццу, пригрозив курьеру пистолетом

Под Волгоградом молодой человек напал с пистолетом на курьера ради пиццы

В Волгоградской области 19-летний юноша пригрозил курьеру пистолетом и отобрал пиццу, сообщает полиция региона.

В прошлом месяце молодой человек из Волжского спланировал грабеж ради горячего обеда.

15 января он заказал пиццу и вышел встречать курьера, надев балаклаву. На улице юноша вытащил предмет, похожий на сигнальный пистолет, и пообещал доставщику, что тот не пострадает, если отдаст заказ без сопротивления.

Курьер не стал спорить, и клиент, сдержав слово, получил свою пиццу, но уже через несколько дней был задержан. Подозреваемый в разбое дал признательные показания. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.162 УК РФ. Ведется следствие.

Ранее россиянин украл 66 плиток шоколада, чтобы поднять гемоглобин.