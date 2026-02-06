Дочь Тутберидзе стала шестой в ритм-танце на командном турнире Олимпиады

Дочь российского тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, в паре со своим супругом Глебом Смолкиным в составе сборной Грузии, заняла шестое место в ритмическом танце в рамках командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии.

Спортсмены набрали 78,97 балла. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию.

Первое место в этом виде программы заняли действующие олимпийские чемпионы в командном турнире американцы Мэдисон Чок и Эван Бейтс с результатом 91,06 балла. Вторыми стали французы Лоранс Фурнье-Бодри и Гийом Сизерон (89,98 балла), третьими — представители Великобритании Лайла Фир и Льюис Гибсон (86,85 балла).

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских фигуристов в нейтральном статусе на Играх выступят одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее вице-президент США посетил командный турнир фигуристов на Олимпиаде.