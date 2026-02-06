В Петербурге увеличилось число пострадавших в результате отравления в школе

Число отравившихся учеников и сотрудников школы в Петербурге выросло до 37

Число отравившихся учеников и сотрудников школы в Петербурге выросло до 37. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Ленинградской области.

«Зарегистрировано 37 случаев острой кишечной инфекции среди учащихся и сотрудников ГБОУ школа №39 Невского района Санкт-Петербурга, а также у сотрудника пищеблока АО «КСП «Волна», — сказано в сообщении.

В ведомстве также уточнили, что шесть пострадавших проходят лечение в условиях стационара. Согласно результатам исследований, у заболевших и контактных лиц обнаружена норовирусная инфекция.

Продолжаются противоэпидемические мероприятия, заключили в ведомстве.

Как сообщалось 4 февраля, после обеда в школьной столовой у детей и работников учебного заведения появились симптомы острой кишечной инфекции. Роспотребнадзор направил своих представителей в школу, которая находится в Невском районе Санкт-Петербурга, и к поставщику питания — в компанию «Волна».

