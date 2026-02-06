Ученые сообщили об «очень сильном взрыве» на обратной стороне Солнца

На обратной стороне Солнца произошел очень сильный взрыв. Об этом сообщила лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН в своем Telegram-канале.

В лаборатории рассказали, что никакого значения для Земли этот взрыв не имеет, так как активные центры на Солнце живут примерно неделю. Через несколько дней к нашей планете могут выйти только обломки, подчеркнули там.

Ученые также отметили, что у находящейся напротив Земли области 4366 осталось около 24 часов на то, чтобы собрать энергию на последний взрыв.

На сайте лаборатории солнечной астрономии уточняется, что Солнце находится в одном шаге от рекорда. Активной области 4366 остается произвести всего две вспышки уровня M (или X), чтобы побить рекорд активности XXI века, принадлежащий области 3664.

До этого ученые сообщали, что мощные солнечные вспышки, способные вызывать магнитные бури и радиосбои на Земле, начинаются не с одного «взрыва», а с цепочки слабых возмущений, которые стремительно усиливаются и запускают лавинообразный процесс.

Ранее астрономы в течения дня зафиксировали 15 солнечных вспышек.