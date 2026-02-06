Размер шрифта
Общество

Социальные пенсии в России проиндексируют почти на 7%

Минтруд России: социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%
Александр Кряжев/РИА Новости

Социальные пенсии с 1 апреля будут проиндексированы на 6,8%, в результате чего будет повышен уровень пенсионного обеспечения порядка 4,3 млн россиян. Об этом сообщил глава министерства труда и социальной защиты РФ Антон Котяков, передает пресс-служба ведомства.

«В 2026 году она (индексация. — «Газета.Ru») составит 6,8%. Индексация позволит повысить уровень пенсионного обеспечения почти 4,3 млн пенсионеров», — сказал министр.

По его словам, среди них порядка 3,6 млн человек получают социальные пенсии, а еще около 700 тыс. являются получателями государственного пенсионного обеспечения.

Правительство ежегодно утверждает размер индексации социальных пенсий, опираясь на темпы роста прожиточного минимума российского пенсионера за прошедший год. Проект постановления об уровне индексации в текущем году уже опубликован.

15 января заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш заявил, что после индексации в апреле 2026 года средний размер социальной пенсии в России составит более 16 тыс. рублей.

Ранее стало известно, что средняя пенсия в 10 регионах России превысила 30 тысяч рублей.
 
