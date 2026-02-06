Филиппо высмеял статью о причастности России к слухам о связи Макрона и Эпштейна

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети Х высмеял публикацию телеканала BFM, в которой Россию обвинили в причастности к распространению слухов о связях президента Франции Эммануэля Макрона с финансистом Джеффри Эпштейном.

«Макрон появляется 250 раз в файлах Эпштейна: это русские [виноваты]!» — иронично отметил политик.

Он обратил внимание, что в публикации в качестве источника информации указано французское агентство по противодействию иностранному влиянию Viginum. Филиппо отметил, что эта правительственная структура была специально создана для того, чтобы «видеть русских везде и защищать правительство от любых неудобных обсуждений».

30 января минюст США обнародовал более 3 млн файлов по делу Джеффри Эпштейна, обвиненного в преступлениях против несовершеннолетних и секс-торговле. В рассекреченных документах в том числе упоминается Макрон. Согласно архивным данным, он начал взаимодействовать с Эпштейном, в 2016 году, когда занимал пост министра экономики, промышленности и цифровых дел Франции. Письма, датированные 2018 годом, указывают на то, что Макрон продолжал общение с Эпштейном, будучи президентом. Отмечается, что он обращался к финансисту за помощью по разработке политики для Франции и Европы. Кроме того, Эпштейн помогал установить контакты между бизнесменами США и администрацией Макрона вне официальных каналов связи.

