Собчак стала единственной владелицей ресторана в центре Петербурга

Телеведущая Ксения Собчак стала единоличной владелицей ресторана Veter, расположенного на плавучей платформе «Летучий голландец» в Санкт-Петербурге. Ресторанная группа Pinskiy&Co прекратила участие в бизнес-проекте телеведущей, об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

Уточняется, что Собчак стала единственным владельцем ООО «Манила», которое управляло рестораном VETER. До этого у телеведущей было 15% долей, а еще 85% не были распределены, отмечает издание.

По словам операционного директора Pinskiy&Co Владимира Шамановского, причиной выхода из проекта стали разногласия с арендодателем судна.

20 марта 2025 года сообщалось, что Собчак и ее партнер по ресторанному бизнесу Антон Пинский заплатят 1 млн рублей компенсации за использование чужого товарного знака. Речь об использовании слова «VETER» в названии ресторана Собчак и Пинского.

Иск к компании «Манила», которая управляет заведением, подала предпринимательница Вера Абель, которая владеет товарным знаком VETER, под которым значится журнал и проект со сферой общественного питания.

Ресторан Veter был открыт в 2023 году как совместный проект Ильи Пинского и Ксении Собчак. Его закрыли осенью 2025 года из-за постановки «Летучего голландца» на ремонт.

Ранее стало известно об убытках компании Собчак.