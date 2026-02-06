Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Бизнес

Собчак стала единственной владелицей ресторана в центре Петербурга

Собчак стала единственной владелицей ресторана на Летучем голландце в Петербурге
Пресс-служба шоу Иды Галич «Есть вопросики»

Телеведущая Ксения Собчак стала единоличной владелицей ресторана Veter, расположенного на плавучей платформе «Летучий голландец» в Санкт-Петербурге. Ресторанная группа Pinskiy&Co прекратила участие в бизнес-проекте телеведущей, об этом сообщает издание «Деловой Петербург».

Уточняется, что Собчак стала единственным владельцем ООО «Манила», которое управляло рестораном VETER. До этого у телеведущей было 15% долей, а еще 85% не были распределены, отмечает издание.

По словам операционного директора Pinskiy&Co Владимира Шамановского, причиной выхода из проекта стали разногласия с арендодателем судна.

20 марта 2025 года сообщалось, что Собчак и ее партнер по ресторанному бизнесу Антон Пинский заплатят 1 млн рублей компенсации за использование чужого товарного знака. Речь об использовании слова «VETER» в названии ресторана Собчак и Пинского.

Иск к компании «Манила», которая управляет заведением, подала предпринимательница Вера Абель, которая владеет товарным знаком VETER, под которым значится журнал и проект со сферой общественного питания.

Ресторан Veter был открыт в 2023 году как совместный проект Ильи Пинского и Ксении Собчак. Его закрыли осенью 2025 года из-за постановки «Летучего голландца» на ремонт.

Ранее стало известно об убытках компании Собчак.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!