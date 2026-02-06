Тарасова заявила, что отсутствие медалей на Олимпиаде нельзя назвать провалом

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что возможное отсутствие медалей у российских спортсменов нельзя назвать провалом, передает Sport24.

«Сейчас никто не может сказать, какой результат по медалям можно считать успешным. Можно ли будет считать полное отсутствие медалей — провалом? Провалом нельзя считать ничего кроме того, что нас всей командой не пустили на Олимпиаду. Вот это провал», — сказала Тарасова.

Олимпиада пройдет с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских фигуристов в нейтральном статусе на Играх выступят одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

Ранее дочь Этери Тутберидзе стала шестой в ритм-танце на командном турнире Олимпиады.