Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Пара занялась сексом в отеле в Китае и потом нашла себя на порносайте

Пара в Китае занялась сексом в отеле и нашла себя на порносайте
VGstockstudio/Shutterstock/FOTODOM

Пара занялась сексом в отеле в Китае, а спустя три недели нашла себя на порносайте, пишет «Би-би-си».

Житель Гонконга по имени Эрик случайно обнаружил в интернете видеозапись, на которой были запечатлены он сам и его девушка во время пребывания в гостиничном номере в Шэньчжэне. Видео, снятое скрытой камерой, было опубликовано в одном из каналов, распространяющих порнографический контент. Пара не подозревала о съемке и стала жертвой нелегальной индустрии так называемого «шпионского порно».

Как сообщают СМИ, производство и распространение порнографии в Китае официально запрещено, однако скрытая съемка в отелях существует как минимум десять лет. В последние годы проблема стала активно обсуждаться в социальных сетях: пользователи, особенно женщины, делятся советами по поиску миниатюрных камер в гостиничных номерах. Некоторые туристы даже устанавливают палатки внутри комнат, чтобы избежать возможной съемки.

Расследование показало существование целой цепочки участников, включая так называемых «владельцев камер», которые организуют установку оборудования и управляют платформами трансляций. По оценкам СМИ, только один хозяин камеры мог заработать не менее $23 тысяч за год — сумму, значительно превышающую средний годовой доход в Китае.

Правозащитники отмечают, что жертвам все сложнее добиваться удаления таких материалов.

Ранее в Китае впервые за 30 лет вернут налог на презервативы для повышения рождаемости.
 
Теперь вы знаете
В зоне «экстремального страха». Почему рухнул биткоин и пробьет ли он новое дно?
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!