В ЕС поддержали идею возобновления диалога с Россией

В Европейском союзе (ЕС) поддержали идею возобновления диалога с Россией. Об этом сообщает газета Politico со ссылкой на европейского дипломата.

«В Брюсселе имеется согласие в отношении того, что сейчас «другой контекст, чем в 2022 году», и что другие столицы «вполне солидарны» с попытками возобновления диалога», — говорится в сообщении.

Несколько дней назад стало известно, что советник президента Франции Эммануэль Бонн «незаметно» посетил Москву на фоне трехсторонних переговоров России, США и Украины в ОАЭ.

До этого газета Politico сообщила, что усилия Франции и Италии по возобновлению прямых переговоров с Россией встретили сопротивление со стороны Великобритании, что свидетельствует о дипломатическом расколе в западной коалиции. Издание отмечало, что Лондон разошелся во мнениях с Парижем и Римом в этом вопросе.

В декабре президент Франции Эммануэль Макрон признал, что для Европы может быть полезным возобновить диалог с президентом России Владимиром Путиным. Лидер Франции призвал страны Европы в ближайшие недели найти способы и форматы для перезапуска диалога.

Ранее в России объяснили отказ Британии от переговоров с Москвой.