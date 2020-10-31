Посольство Франции попросило Россию усилить охрану всех дипломатических представительств после терактов в Ницце и других городах, пишет РИА «Новости».

«Мы проинформировали российские власти о возросшей угрозе французским интересам после митингов перед посольствами Франции и нападения в Джидде», — заявили в посольстве.

Накануне у посольства Франции в Москве собрались протестующие против карикатур на пророка Мухаммеда, которые опубликовал сатирический журнал Charlie Hebdo.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

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