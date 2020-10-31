Медведчук призвал Зеленского распустить Верховную раду

Глава политсовета украинской партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук призвал президента Украины Владимира Зеленского распустить Верховную раду и объявить досрочные выборы в парламент. Его заявление опубликовано телеканалом 112.ua.

По мнению Медведчука, роспуск Рады является единственным выходом из политического кризиса на Украине.

«Уважаемый Владимир Александрович, оцените трезво ту ситуацию, экономическую и социально-политическую, которая сложилась в Украине. Примите правильное решение», – обратился Медведчук к главе государства.

25 октября на Украине прошли местные выборы, по результатам которых партия президента страны «Слуга народа» провалилась. Явка на данных выборах стала самой низкой за всю историю независимой Украины — на участки пришли 36,8% избирателей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Провал партии Зеленского: как на Украине прошли местные выборы

— Экс-министр заявила о феодализации Украины после выборов

— Эксперт заявил о «катастрофическом» поражении партии Зеленского