Москва призвала стороны конфликта в Карабахе к прекращению огня

Россия призывает все стороны конфликта в Нагорном Карабахе к незамедлительному прекращению огня. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ.

Армянский премьер Никол Пашинян обратился к президенту РФ Владимиру Путину с просьбой начать консультации по оказанию помощи в обеспечении безопасности Армении.

Москва вновь призывает стороны карабахского конфликта к «незамедлительному прекращению огня, деэскалации напряженности и возвращению к субстантивным переговорам в целях достижения мирного урегулирования на основе базовых принципов в русле договоренностей», достигнутых главами МИД России, Азербайджана и Армении в Москве 10 октября.

27 сентября минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.

9-10 октября в Москве состоялись переговоры азербайджанского и армянского министров иностранных дел. Баку и Ереван договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, об обмене пленными и телами погибших солдат. Однако 10 октября и в последующие дни обе стороны начали обвинять друг друга в нарушениях и провокациях.

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