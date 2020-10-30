Песков назвал условие для ввода российских миротворцев в Карабах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что российские миротворцы могут быть введены в Нагорный Карабах только с согласия обеих сторон конфликта.

«Любые миротворцы вводятся в зону конфликта исключительно с согласия обеих сторон», — подчеркнул представитель Кремля, комментируя заявление премьера Армении Никола Пашиняна.

Ранее Пашинян выступил за размещение российских миротворцев в зоне карабахского конфликта.

По его словам, это могло бы помочь разрешить конфликт. Он призвал США и Францию поддержать миротворческие усилия России в Карабахе.

Бои на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе между Арменией и Азербайджаном начались 27 сентября.

Ереван и Баку обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Карабахе сообщили об обстрелах населенных пунктов, в том числе столицы Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон.

9 октября в Москве стороны договорились о прекращении огня в Карабахе с полудня 10 октября.

Однако в этот же день Ереван и Баку стали обвинять друг друга в нарушении договоренностей и провокациях.

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