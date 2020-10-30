Лукашенко признал, что власть допустила некоторые ошибки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что власти допустили некоторые упущения, поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки. Об этом пишет РИА «Новости».

«Конечно, мы кое-что упустили. Но это нас не оправдывает. Поэтому сегодня приходится делать выводы и извлекать уроки из допущенных ошибок», — сказал Лукашенко.

9 августа в Белоруссии прошли выборы президента. После закрытия избирательных участков в республике начались массовые акции протеста против фальсификаций результатов. По данным ЦИК, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании официальных результатов выборов. 23 сентября прошла инаугурация Лукашенко.

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