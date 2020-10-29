Трамп осудил теракт в Ницце и призвал остановить насилие

Президент США Дональд Трамп осудил нападение на верующих в Ницце. Об этом он написал в своем Twitter.

«Наши сердца с народом Франции. США вместе с нашим старейшим союзником в этой борьбе», — написал Трамп.

Он отметил, атаки со стороны исламских радикалов должны быть немедленно прекращены.

«Ни одна страна, будь-то Франция или кто-то другой, не могут долго с этим мириться!» — подчеркнул Трамп.

29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Путин направил Макрону телеграмму с соболезнованиями после теракта в Ницце

— Патриарх Кирилл принес соболезнования Макрону после теракта в Ницце

— Генсек ООН назвал «отвратительным» теракт в Ницце