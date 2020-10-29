Трамп осудил теракт в Ницце и призвал остановить насилие
Президент США Дональд Трамп осудил нападение на верующих в Ницце. Об этом он написал в своем Twitter.
«Наши сердца с народом Франции. США вместе с нашим старейшим союзником в этой борьбе», — написал Трамп.
Он отметил, атаки со стороны исламских радикалов должны быть немедленно прекращены.
«Ни одна страна, будь-то Франция или кто-то другой, не могут долго с этим мириться!» — подчеркнул Трамп.
29 октября около церкви Нотр-Дам во французской Ницце мужчина с ножом напал на людей, выкрикивая исламские религиозные лозунги. Полиция задержала его. Жертвами нападения стали три человека, в числе которых — христианский священник. Одна из жертв была обезглавлена. Количество раненых не уточняется. Делом занимается антитеррористический комитет французской прокуратуры.
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