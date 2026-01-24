Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Спорт

Овечкин сократил отставание от Гретцки по очкам за один клуб

Овечкин до двух очков сократил отставание от Гретцки по очкам за один клуб
John McDonnell/AP

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки по количеству очков, набранных за один клуб в Национальной хоккейной лиге (НХЛ).

В ночь на 24 января «Вашингтон» со счетом 3:1 обыграл «Калгари Флэймз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Овечкин забросил третью шайбу своей команды в пустые ворота за 52 секунды до финальной сирены. Всего на счету хоккеиста теперь 1667 очков за «Вашингтон», и он на два балла отстает от Гретцки, который набрал 1669 очков за «Эдмонтон Ойлерз» и занимает пятую строчку по этому показателю.

В текущем сезоне на счету российского хоккеиста 21 год и 23 результативные передачи за 52 игры.

Овечкин выступает в НХЛ с 2005 года. За «Вашингтон» он провел всю свою карьеру в лиге, в 2018 году выиграв с ним Кубок Стэнли. В ночь на 26 октября Овечкин установил новый рекорд для российских хоккеистов, выйдя на лед в своем 1500-м матче в регулярных чемпионатах НХЛ. В апреле 2025 года Овечкин побил рекорд Гретцки по числу голов в регулярных чемпионатах НХЛ. В матче против «Нью-Йорк Айлендерс» форвард «Вашингтона» забросил 895-ю шайбу и стал лучшим снайпером в истории лиги.

Ранее Евгений Малкин поднялся на шестое место по голам в истории НХЛ. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697129_rnd_6",
    "video_id": "record::b58cc77e-2d4c-4e54-ad99-c4cbcb7cc6d9"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+