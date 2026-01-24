В Госдуме рассмотрят законопроект, усиливающий контроль за иноагентами

В ближайшее депутат Государственной думы рассмотрят законопроект, усиливающий контроль за иностранными агентами. Об этом сообщил в своем Telegram-канале спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

В настоящее время российские банки обязаны предоставлять в министерство юстиции справки по всем операциям, счетам и вкладам иноагентов на бумажном носителе.

Новым законопроектом предлагается улучшить механизм обмена информацией. В частности, предлагается предусмотреть возможность запрашивать информацию о счетах и денежных переводах иноагентов в электронной форме. Также законодатели хотят обязать банки и органы власти направлять сведения о финансово-хозяйственной деятельности таких лиц в течение трех дней после получения запроса Минюста.

По словам Володина, это позволит повысить контроль за денежными операциями иноагентов, а также в кратчайшие сроки реагировать на нарушения ими законодательства России.

«Важно пресекать любую противоправную деятельность тех, кто предал нашу страну», — добавил парламентарий.

RT писал, что с 1 января текущего года в РФ вступил в силу закон, устанавливающий для иноагентов единую ставку налога на доходы физических лиц в размере 30% и отменяющий для них ряд налоговых льгот.

Ранее сообщалось, что бывший депутат Илья Азар (признан в РФ иностранным агентом) не смог оспорить статус иноагента.