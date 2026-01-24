В Индонезии после схода оползня не спасли семь человек

Reuters: 82 человека пропали без вести после схода оползня в Индонезии

Более 80 человек пропали без вести после схода оползня в Индонезии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на индонезийское Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями.

По данным журналистов, трагедия произошла в провинции Западная Ява. Оползень накрыл один из расположенных здесь населенных пунктов в результате обильных осадков.

«Число пропавших без вести высоко. Сегодня мы попытаемся оптимизировать поисково-спасательную операцию», — рассказал представитель индонезийской спасательной службы Абдул Мухари.

В материале уточняется, что неизвестными остаются судьба и местоположение 82 человек. Еще семь жителей получили несовместимые с жизнью травмы.

16 ноября прошлого года газета «Известия» со ссылкой на Daily Sabah написала, что в провинции Луалаба на юге Демократической Республики Конго произошло обрушение участка медного рудника. В результате как минимум 32 шахтера спасти не удалось.

Министр внутренних дел страны Рой Каумба Майонде заявил, что доступ к участку был закрыт из-за сильных дождей и риска оползня, однако рабочие проигнорировали ограничения и спустились в шахту. Как выяснили журналисты,на объекте работали люди, не имеющие лицензии.

Ранее в Китае из-за оползня частично обрушился автомобильный мост.