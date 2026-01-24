Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

В Индонезии после схода оползня не спасли семь человек

Reuters: 82 человека пропали без вести после схода оползня в Индонезии
Shutterstock

Более 80 человек пропали без вести после схода оползня в Индонезии. Об этом пишет Reuters со ссылкой на индонезийское Национальное агентство по управлению стихийными бедствиями.

По данным журналистов, трагедия произошла в провинции Западная Ява. Оползень накрыл один из расположенных здесь населенных пунктов в результате обильных осадков.

«Число пропавших без вести высоко. Сегодня мы попытаемся оптимизировать поисково-спасательную операцию», — рассказал представитель индонезийской спасательной службы Абдул Мухари.

В материале уточняется, что неизвестными остаются судьба и местоположение 82 человек. Еще семь жителей получили несовместимые с жизнью травмы.

16 ноября прошлого года газета «Известия» со ссылкой на Daily Sabah написала, что в провинции Луалаба на юге Демократической Республики Конго произошло обрушение участка медного рудника. В результате как минимум 32 шахтера спасти не удалось.

Министр внутренних дел страны Рой Каумба Майонде заявил, что доступ к участку был закрыт из-за сильных дождей и риска оползня, однако рабочие проигнорировали ограничения и спустились в шахту. Как выяснили журналисты,на объекте работали люди, не имеющие лицензии.

Ранее в Китае из-за оползня частично обрушился автомобильный мост.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27696979_rnd_7",
    "video_id": "record::5020028c-cb0f-4868-bd7a-04a4495e3949"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+