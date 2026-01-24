Размер шрифта
В речи Зеленского на ВЭФ усмотрели признаки его оторванности от реальности

Журналист WSJ Панчевски заявил, что Зеленский утратил связь с реальностью
Alina Smutko/Reuters

Выступление украинского лидера Владимира Зеленского в швейцарском Давосе показало его оторванность от реальности, заявил журналист газеты The Wall Street Journal (WSJ) Боян Панчевски. Он прокомментировал речь главы Украины в своем аккаунте в социальной сети X.

«Зеленский теряет контроль над ситуацией. Его нападки на Европу не только не соответствуют действительности, но и воспринимаются как глубокая неблагодарность», — отметил Панчевски.

Журналист подчеркнул, что Украина «буквально живет на деньги европейских стран». Одна только Германия выделяет порядка €8 млрд в год на помощь украинским беженцам, написал он.

22 января Зеленский выступил на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе. В своей речи глава государства обвинил Европу в том, что она не знает, как себя защитить. Вместе с этим он призвал дать подзатыльник «каждому Виктору, живущему на деньги Европы и в то же время пытающемуся продать европейские интересы». Как сообщили СМИ, украинский лидер имел в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Позднее министр иностранных дел Италии Антонио Таяни заявил, что Владимир Зеленский во время выступления в Швейцарии не выразил европейцам благодарность за помощь.

Ранее речь Зеленского на ВЭФ назвали истерикой.

