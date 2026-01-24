Пропавшую на Новый год россиянку неожиданно нашли на балконе чужой квартиры

Жительница Серова Светлана Шаталина, пропавшая в конце декабря 2025 года во время поездки в Екатеринбург, была найдена, но без признаков жизни. Об этом сообщает KP.ru.

45-летняя женщина прибыла в уральскую столицу 26 декабря и сняла квартиру на несколько дней. По информации издания, целью ее визита было посещение знакомого косметолога для процедуры перманентного макияжа — ранее она уже обращалась к этому специалисту и была довольна результатом.

Как рассказал ее 18-летний сын Никита, последний разговор с матерью состоялся вечером 28 декабря. Тогда она сообщила, что планирует вернуться домой на следующий день. После этого связь с женщиной прервалась, а 29 декабря она перестала отвечать на звонки и сообщения. Изначально родственники предполагали, что Светлана находится в пути, однако, когда она не появилась в Серове, тревога усилилась.

2 января сын обратился в полицию и к волонтерам поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт». Близкие характеризовали Светлану как общительную и доброжелательную женщину, не имевшую проблем со здоровьем, законом или алкоголем. Она одна воспитывала сына и после увольнения из магазина подрабатывала. По словам родственников, в Екатеринбурге у нее не было близких знакомых, к которым она могла бы отправиться.

Поиски продолжались почти три недели. 16 января стало известно, что Светлану нашли на балконе одной из съемных квартир в Екатеринбурге. По предварительным данным, на ее теле были насильственные признаки. Источник уточнил, что квартира, где нашли женщину, не совпадала с той, которую она арендовала.

Сын россиянки сообщил, что, по всей видимости, мать находилась у кого-то в гостях, однако кто именно это был и при каких обстоятельствах произошла трагедия, ему неизвестно. Он отметил, что не имеет версий случившегося и находится в состоянии сильного потрясения. Также он отрицает слухи о том, что женщина могла приехать в город к мужчине.

Ранее в другом городе обнаружили подростка, считавшегося похищенным, на съемной квартире с девушкой.