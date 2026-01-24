Размер шрифта
«Семак сам виноват, подставил себя»: легенда ЦСКА о штрафе для бразильца в «Зените»

Экс-игрок Пономарев: тренер «Зенита» Семак сам виноват в ситуации с Венделом
Maksim Konstantinov/Global Look Press

Бывший футболист московского ЦСКА и сборной СССР Владимир Пономарев заявил, что главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак сам виноват в значительном опоздании бразильского футболиста команды Вендела на сборы. Его слова приводит РИА Новости.

«Семак сам виноват, он себя так поставил и теперь пожинает плоды. Пусть теперь мучается с Венделом. Значит, он не умеет обращаться с этими игроками. Как же он хочет руководить командой?» — подчеркнул он.

В СМИ появилась информация о намерении «Зенита» оштрафовать своего бразильского полузащитника Вендела на €700 тыс. (около 62 миллионов рублей) за опоздание на зимние сборы команды. Сумма штрафа складывается по схеме «100 тысяч евро за каждый день пропуска». Вендел, как ожидается, прибудет в расположение команды в Дохе либо 22 января, либо на день позже.

В текущем сезоне футболист принял участие в 16 матчах «Зенита» во всех турнирах, отметившись одним забитым мячом и тремя голевыми передачами. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2029 года, а текущая рыночная стоимость, согласно порталу Transfermarkt, оценивается в €15 млн

Ранее в «Зените» посчитали штраф игрока на 60 млн рублей неплохим для клуба.

