Московский физрук собрал с родителей воспитанников почти 2 млн рублей, уволился и пропал

В Москве учитель физкультуры собрал с родителей 1,9 млн рублей на лагерь и исчез

В Москве задержан бывший учитель физкультуры, подозреваемый в мошенничестве, он обещал организовать поездку в детский лагерь, но исчез, как только собрал деньги. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию обратилась 44-летняя мать одного из школьников. Она рассказала, что преподаватель под предлогом сбора средств на поездку ее сына в спортивный лагерь и покупку формы получил от нее 68 тысяч рублей. Мужчина постоянно откладывал поездку, не возвращал деньги, а затем уволился из школы и перестал выходить на связь.

В ходе проверки выяснилось, что аналогичным образом пострадали еще 24 семьи. Общая сумма ущерба составила почти 1,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, 26-летний подозреваемый задержан.

