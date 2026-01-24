Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Общество

Московский физрук собрал с родителей воспитанников почти 2 млн рублей, уволился и пропал

В Москве учитель физкультуры собрал с родителей 1,9 млн рублей на лагерь и исчез
SimoneN/Shutterstock/FOTODOM

В Москве задержан бывший учитель физкультуры, подозреваемый в мошенничестве, он обещал организовать поездку в детский лагерь, но исчез, как только собрал деньги. Об этом сообщает «МВД Медиа».

В полицию обратилась 44-летняя мать одного из школьников. Она рассказала, что преподаватель под предлогом сбора средств на поездку ее сына в спортивный лагерь и покупку формы получил от нее 68 тысяч рублей. Мужчина постоянно откладывал поездку, не возвращал деньги, а затем уволился из школы и перестал выходить на связь.

В ходе проверки выяснилось, что аналогичным образом пострадали еще 24 семьи. Общая сумма ущерба составила почти 1,9 млн рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве, 26-летний подозреваемый задержан.

До этого в Петропавловске-Камчатском электрик украл из школы ноутбуки. Мужчина помогал с ремонтом техники и за несколько раз вынес из класса информатики 22 ноутбука.

Ранее уфимский врач украл у коллег четверть миллиона рублей.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697111_rnd_2",
    "video_id": "record::a8a92de9-4527-468e-8d43-8685d1794533"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+