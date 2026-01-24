Подполковник Дэвис: Зеленский перед переговорами с Россией в ОАЭ впал в панику

Президент Украины Владимир Зеленский осознает фатальные итоги по итогам трехсторонних переговоров с Россией и США в Абу-Даби, поэтому он находится в панике. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис в эфире YouTube-канала.

Военный предположил, что, скорее всего, за столом переговоров не будет трех партнеров.

«Скорее всего, там только два старших партнера, которые скажут третьему: вот условия, принимай их или оставайся наедине с проблемой», — сказал Дэвис.

Первая трехсторонняя встреча с участием делегаций России, Украины и США началась 23 января в Абу-Даби. Как для Москвы, так и для Киева, вопрос о принадлежности Донбасса является принципиально важным и будет обсуждаться в ходе встречи. Киев также подтвердил, что принадлежность Донбасса будет обсуждаться в ОАЭ. Будут ли переговоры успешными — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на Западе заявили о неготовности Зеленского идти на территориальные уступки России.