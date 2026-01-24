Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Притязания США на ГренландиюПереговоры о мире на УкраинеВстреча России, США и Украины в ОАЭ
Политика

Премьер Венгрии пригрозил заблокировать выделение денег Украине

Орбан пригрозил заблокировать выделение денег Украине через Евросоюз
Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан пригрозил заблокировать выделение денег Украине через Европейский союз. Об этом он написал на своей странице в социальной сети X.

Орбан заявил, что Украина рассматривает Венгрию как одно из главных препятствий на пути к членству в ЕС и стремится устранить это влияние.

«Украина видит в нас преграду, стоящую между ними и членством в ЕС. Они хотят убрать нас со своего пути», — написал венгерский премьер.

Орбан добавил, что Будапешт продолжит придерживаться патриотического курса, где интересы венгерского народа стоят превыше всего.

По словам политика, другие страны могут продолжать финансировать Украину, если хотят, но «только не через Евросоюз» и не за счет Венгрии.

До этого RT писал, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в X сделал ряд резких заявлений в адрес Орбана, который пообещал блокировать вступление Киева в Евросоюз ближайшие 100 лет.

Ранее Зеленский заявил о подзатыльнике для Орбана.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27697183_rnd_7",
    "video_id": "record::75fb9665-2601-45b8-8768-fa4ececa9ccd"
}
 
Теперь вы знаете
Незаслуженно забытые. Как советские и российские ученые помогли появиться современному ИИ
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+